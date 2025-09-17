Le Bayern de l’énorme Kane bat les champions du monde

Bayern Munich 3-1 Chelsea

Buts : Chalobah (CSC, 20e) et Kane (SP, 27e et 63e) pour les Allemands // Palmer (29e) pour les Anglais

Après Anéantis, Purifiés et l’Amour de Phèdre, Kane sort un autre best-seller.

Harry Kane en est à cinq buts et trois passes décisives en trois matchs de Bundesliga. Il faut en ajouter un en Supercoupe d’Allemagne, et donc deux ce soir, pour avertir Chelsea et Cole Palmer que la Coupe du monde des clubs, c’est du pipeau (3-1).

Même avec un patch « World Champions » sur l’épaule, les Blues ont pris l’eau à l’Allianz-Arena. Michael Olise a montré sa classe, Harry Kane sa létalité. Le Français a d’abord centré pour Dayot Upamecano, qui a vu Trevoh Chalobah lui passer devant pour un contre-son-camp (1-0, 20e). Kane a enchaîné par un super penalty, bien tendu, pied ouvert (2-0, 27e).

Pour sa centième avec Chelsea, Palmer a réduit l’écart dans la foulée, après un joli une deux avec Malo Gusto (2-1, 29e). Avant un autre but de Harry Kane, consécutif à une perte de balle de Malo Gusto, histoire de remettre les pendules à l’heure, de jeu (3-1, 63e). On est loin du 9-2 contre Zagreb en début de saison dernière, loin du 4-3 d’il y a deux ans contre Manchester United, mais proche du 2-0 contre l’Inter il y a trois ans. Comme depuis 2003, le Bayern s’impose pour son premier match de Ligue des champions.

Eux, ils font flipper.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?