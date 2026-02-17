S’abonner au mag
  • Belgique
  • Anderlecht

Anderlecht égale un triste record vieux de 89 ans

EA
Anderlecht égale un triste record vieux de 89 ans

Rien ne va à Anderlecht : plus de coach, l’adjoint se barre, le deuxième adjoint fait de même, le directeur technique est viré et plus de victoire en championnat depuis mi-décembre.

Ce dimanche, le RSC Anderlecht n’a pas réussi à s’imposer face à la RAAL La Louvière pour la 25e journée de Jupiler Pro League. Score final : 0-0. Si pour les Loups, qui retrouvent la première division cette année, ce point est fondamental dans la course au maintien, pour les Mauves en revanche, ce nul leur permet d’égaler un triste record.

Sept matchs de championnat d’affilée sans victoire, il faut remonter à la saison 1936-1937, quand Anderlecht était encore un « petit » club, parfois relégué en seconde division, pour voir ça, rapporte Walfoot. 89 années et 34 titres de champion plus tard, le club bruxellois égale ce record.

Qui pour sauver la baraque ?

Orphelin de son intérimaire Edward Still, parti à Watford, après le licenciement de son coach Besnik Hasi, Anderlecht est toujours à la recherche d’un homme pour occuper son banc. Alors que l’entraîneur de La Louvière, Frédéric Taquin, était évoqué, Alfred Schreuder, passé par l’Ajax Amsterdam, Hoffenheim, le Club Bruges et aujourd’hui entraîneur en Arabie saoudite, est le favori pour le poste. Schreuder a également été l’adjoint de Ronald Koeman au FC Barcelone en 2020.

Un bon choix ? Marc Delire, journaliste belge, a son avis : « Il n’a rien fait dans sa carrière. Il est super bon, donc il est en D2 saoudienne ! À mon avis, il y a plein d’entraîneurs super bons en D2 saoudienne ! » Les semaines risquent d’être agitées pour les Anderlechtenaars.

Tout le monde se barre d’Anderlecht

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.