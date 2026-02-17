Anderlecht égale un triste record vieux de 89 ans

Rien ne va à Anderlecht : plus de coach, l’adjoint se barre, le deuxième adjoint fait de même, le directeur technique est viré et plus de victoire en championnat depuis mi-décembre.

Ce dimanche, le RSC Anderlecht n’a pas réussi à s’imposer face à la RAAL La Louvière pour la 25e journée de Jupiler Pro League. Score final : 0-0. Si pour les Loups, qui retrouvent la première division cette année, ce point est fondamental dans la course au maintien, pour les Mauves en revanche, ce nul leur permet d’égaler un triste record.

Sept matchs de championnat d’affilée sans victoire, il faut remonter à la saison 1936-1937, quand Anderlecht était encore un « petit » club, parfois relégué en seconde division, pour voir ça, rapporte Walfoot. 89 années et 34 titres de champion plus tard, le club bruxellois égale ce record.

Qui pour sauver la baraque ?

Orphelin de son intérimaire Edward Still, parti à Watford, après le licenciement de son coach Besnik Hasi, Anderlecht est toujours à la recherche d’un homme pour occuper son banc. Alors que l’entraîneur de La Louvière, Frédéric Taquin, était évoqué, Alfred Schreuder, passé par l’Ajax Amsterdam, Hoffenheim, le Club Bruges et aujourd’hui entraîneur en Arabie saoudite, est le favori pour le poste. Schreuder a également été l’adjoint de Ronald Koeman au FC Barcelone en 2020.

"Il n'a rien fait dans sa carrière ! " - Marc Delire n'est vraiment, mais vraiment, pas fan de l'idée Alfred Schreuder à Anderlecht. ❌ #RTLsports pic.twitter.com/AUDsz8w5mI — RTL sports (@RTLsportsbe) February 16, 2026

Un bon choix ? Marc Delire, journaliste belge, a son avis : « Il n’a rien fait dans sa carrière. Il est super bon, donc il est en D2 saoudienne ! À mon avis, il y a plein d’entraîneurs super bons en D2 saoudienne ! » Les semaines risquent d’être agitées pour les Anderlechtenaars.

Tout le monde se barre d’Anderlecht