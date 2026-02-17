Eden Hazard se sent plus chauffeur de taxi que joueur de foot

Des nouvelles d’Ederzinho. Heureux retraité, Eden Hazard s’est confié sur sa carrière et sur son nouveau quotidien loin des terrains, à l’occasion d’un entretien accordé au Guardian.

Évoquant les moments les plus forts de sa carrière, l’ancien ailier de Chelsea a cité sans hésiter la Coupe du monde 2018 : « Cette compétition était incroyable. J’ai eu la chance de jouer avec mon frère [Thorgan, NDLR]. Être le capitaine de son pays était un sentiment extraordinaire. »

« On sentait que la Belgique marchait sur l’eau pendant cette période, a-t-il poursuivi. Même si nous n’avons pas gagné, les gens disent aujourd’hui que nous étions une équipe meilleure que la France. Ça me rend fier : pas parce que nous avons gagné, mais pour ce que nous avons créé ensemble. »

Tapas et vin des champions

Malgré son passage raté au Real, Eden Hazard vit aujourd’hui à Madrid. Un choix motivé par « la famille, les enfants, le climat, la nourriture ». Alors, à quoi ressemble son quotidien dans la capitale espagnole ? « Ma vie est simple : je reste à la maison et je profite de chaque instant avec ma femme, mes enfants et mes frères. Quand vous jouez au football, vous voyagez constamment, mais quand vous arrêtez, vous avez enfin du temps à leur consacrer, sans stress. […] Désormais, je me sens plus chauffeur de taxi que footballeur, mais c’est très bien comme ça. »

Éloigné des terrains, l’ancien international belge a encore quelques beaux projets. Le dernier en date ? Se lancer dans le vin en rejoignant le « Vin des champions », une marque basée dans les Pouilles et réunissant d’anciens footballeurs amateurs de pinard. « C’est un peu comme le foot, a philosophé Eden Hazard. Il ne s’agit jamais que d’un seul match, mais d’une carrière de 10 ou 15 ans. Et puis, le vin est élégant, exactement comme moi. »

Pas mieux.

