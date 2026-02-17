S’abonner au mag
Eduardo Camavinga amuse la galerie avant Benfica-Real Madrid

Eduardo Camavinga amuse la galerie avant Benfica-Real Madrid

Tout en humilité. Eduardo Camavinga est revenu sur ses accomplissements chez les Merengues ce lundi en conférence de presse avant de défier le Benfica Lisbonne, une équipe contre laquelle l’écurie madrilène a chuté le 28 janvier dernier (4-2).

« Je pense que je dois faire beaucoup plus, explique l’ancien Rennais. J’en suis conscient et j’en suis capable. Les supporters du Real Madrid n’ont pas encore vu tout le potentiel de Camavinga. Parce que je peux donner beaucoup plus. » Le joueur arrivé au Real en 2021, régulièrement miné par des pépins physiques, connaît un exercice 2025-2026 plus compliqué avec 15 titularisations sur 29 possibles, se contentant notamment d’entrées en jeu sous Xabi Alonso.

« T’es français ?  »

L’international français s’est aussi exprimé à propos de sa relation avec Vinícus Junior, dont la proximité se constate sur les réseaux sociaux. « J’ai une relation merveilleuse avec lui, très spéciale, commente-t-il. Mais parfois, en tant qu’amis, nous devons nous dire la vérité, même si ce sont des mots durs. C’est ce que font les amis. C’est pourquoi j’aime parler avec lui et lui avec moi. Je le vois bien. J’en suis très content et heureux. » 

Puisqu’il était en forme et qu’il avait envie de causer, Camavinga s’est même amusé avec un journaliste français parti pour lui poser une question en espagnol. « T’es français ? », lui a-t-il balancé à l’écoute de son accent, avant de le prier de poursuivre dans sa langue maternelle. Une scène qui a amusé la salle, le joueur et le principal intéressé.

Comme quoi, un joueur peut aussi faire une passé dé’ à un journaliste.

