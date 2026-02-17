Ligue des champions : quels sont les joueurs les plus rapides ?

Le premier va vous surprendre. Dans son habituelle Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’est penché sur les joueurs les plus rapides de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions. En voici le résumé, poste par poste : chez les défenseurs centraux, Abdukodir Khusanov (Manchester City) a ainsi tapé le plus beau sprint avec 35,8 km/h, tandis que chez les latéraux, la tête se partage entre Achraf Hakimi (36,4 km/h) et Nuno Mendes (36,1 km/h). Paris représente.

Mbappé court-il vraiment vite ?

Au milieu de terrain, c’est le Spur Archie Gray qui bombarde (34,8 km/h), tout juste devancé par Anthony Gordon (Newcastle United) chez les ailiers avec une pointe à 37,9 km/h. Enfin, l’attaque est évidemment menée par notre Kylian Mbappé national et ses 35,7 km/h. Mbappé n’est donc pas le plus rapide ! Mais que le Kyks se rassure, puisqu’il remporte la compétition du joueur ayant le plus trottiné, avec 43,5% de distance sur un terrain parcourue à moins de 7 km/h.

Toujours aussi bon dans le pressing.

