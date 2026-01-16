S’abonner au mag

Tiens, Radja Nainggolan change de club en Belgique

Increvable, et pourtant. Radja Nainggolan semble vouloir faire durer le plaisir. À 37 ans, l’ancienne gloire des Diables rouges quitte le KSC Lokeren (D2 belge) pour un nouveau défi sur sa terre natale.

Le milieu de terrain s’est engagé ce vendredi en faveur du Patro Eisden Maasmechelen, un autre club de Challenger Pro League, la deuxième division belge. Le transfert a été annoncé par les deux clubs. Selon La DH Les Sports +, le natif d’Anvers (et contre tous) a paraphé un contrat qui le lie désormais au Patro Eisden jusqu’en juin 2027. Il évoluait à Lokeren depuis janvier 2025.

Un départ forcé ?

Dans un communiqué partagé par son ancien club, la déception du départ de l’ex-international belge s’est fait sentir : « Nous regrettons le départ de Radja Nainggolan, déclare Hans van Duysen, président du KSC Lokeren. Nous aurions tout fait pour le conserver et y parvenir. Cependant, par respect pour le joueur, nous avons décidé d’accepter son transfert. » Comme le rapporte Sud Infos Sports, Nainggolan aurait insisté pour quitter Lokeren.

Peut-être une bonne idée pour s’éloigner des sales histoires : il avait été suspecté d’être impliqué dans un trafic de drogue l’année dernière.

