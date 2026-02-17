Kylian Mbappé pourrait faire sauter des records de Cristiano Ronaldo en C1

Imparable. Comme le rapporte Kicker, Kylian Mbappé pourrait battre cette saison deux records en Ligue des champions, dont l’un dès ce mardi face à Benfica.

Avec ses 13 buts en 7 matchs lors de la phase de ligue, le Français a déjà établi cette année le record du plus grand nombre de buts inscrits avant le début de la phase à élimination directe. Deux autres records pourraient suivre dans les semaines à venir, au détriment du quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo.

Mission : faire mieux que Cristiano Ronaldo

Ronaldo détient encore le record avec ses 17 buts lors de la saison 2013-2014 en Ligue des champions. Théoriquement, si le Real Madrid atteignait la finale, Mbappé aurait encore neuf matchs pour dépasser le total de son idole (merci la poule à rallonge).

Briser ce record dès ce mardi semble improbable, mais une autre marque de Ronaldo pourrait être égalisée dès cette semaine : en 2013-2014, le Portugais avait été le seul joueur à inscrire au moins deux buts dans six matchs différents d’une même édition de Ligue des champions. Mbappé est déjà à cinq rencontres avec au moins deux buts.

