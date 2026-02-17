Un public trop timide, même lors des grandes rencontres ? Pour réussir le tifo de ce mardi soir, les supporters de l’AS Monaco auront une mission de la plus haute importance : il leur suffira simplement de sortir leurs téléphones.

À quelques heures du coup d’envoi du barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le Paris-Saint-Germain, le club de la Principauté a lancé un appel à ses fans présents à Louis-II pour la rencontre sur ses réseaux sociaux : sortir leurs téléphones, télécharger une application et contribuer à un « tifo lumineux » en rouge et blanc.

Participe au 𝒕𝒊𝒇𝒐 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒆𝒖𝒙 prévu lors de l’avant-match du PSG 🤳🏼 ‣ #ASMPSG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 17, 2026

Les tifos du futur

Plus souvent mise en avant lors de concerts, cette innovante animation en tribune avait pourtant déjà vu le jour dans plusieurs stades. En 2020, les tribunes de la Lazio s’étaient prêtées au jeu : plongées dans le noir, un aigle lumineux avait surgit grâce aux lampes des smartphones.

#SerieA Lazio 🆚 Hellas Verona. Curva Nord Lazio 👌👏👏👏🤤. 🏟️ Olímpico 📽️ IG ercolemarco 🗓️ 05/02 pic.twitter.com/aIHbdJy8wQ — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics_) February 5, 2020

Encore plus spectaculaire, en 2020, le club argentin Estudiantes de La Plata faisait apparaître l’hologramme d’un lion en feu géant. Il était d’abord apparu sur le toit avant de bondir sur la pelouse et de rugir.

🦁🔥 ¡Impactante león de fuego en nuestra casa! Una imagen que quedará grabada en las retinas y en los corazones de la Familia Pincha 🏟️ #TodosParaUNO 🇦🇹 #Volvimos ❤️ pic.twitter.com/YMNuv8iwD2 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 11, 2019

Ô villes lumières.

En direct : Monaco - PSG (0-0)