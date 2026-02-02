Après sa défaite contre le Standard, Anderlecht mise sur un Still sur le banc

« Noblesse oblige », Anderlecht distribue poliment les points depuis bientôt deux mois. La dernière victoire des Mauves en championnat remonte au 13 décembre contre Saint-Trond, actuel deuxième au classement. Quoi de mieux pour se relancer ? Un Clásico contre un Standard de Liège malade qui vient de perdre deux matchs d’affilée dont un 0-4 piquant à la maison contre La Gantoise.

Mais non, la crise s’intensifie pour les Bruxellois. Ce dimanche, Anderlecht n’a pas su faire craquer le gardien rouche Lucas Pirard, gaspillant les occasions. Les Standarmans, soutenus par un public bouillant, ont eux réussi par deux fois à trouver la faille dans la défense bruxelloise. 2-0, les supporters liégeois peuvent chambrer leurs ennemis jurés.

😬 | Adriano Bertaccini manque une occasion en or de revenir au score ! ❌ #STAAND pic.twitter.com/nM8GZp0BL2 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 1, 2026

Pas de quoi s’affoler pour l’un, il était temps pour l’autre

Belle opération pour le Standard qui, malgré son inconstance, peut continuer de rêver d’un top 6 synonyme de play-off. Le rêve pourrait tourner au cauchemar, puisque les Liégeois affronteront coup sur coup le Club Bruges et l’Union saint-gilloise les deux prochaines semaines.

À Anderlecht, comme l’a dit son gardien Colin Coosemans au micro de DAZN, on annonce la crise. Réaction ? L’entraîneur Besnik Hasi est limogé quelques heures après la défaite. C’est Edward Still, le frère de Will, qui prend désormais la tête de l’équipe pour tenter de sauver la saison. Première échéance ce jeudi en demi-finales de Coupe de Belgique contre le Royal Antwerp.

Faudrait peut-être supplier Lukaku de rentrer à la maison.

