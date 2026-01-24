Sur les nerfs, des supporters du Standard débarquent dans le vestiaire pour régler leurs comptes

Une défaite à domicile contre Saint-Trond (1-2) fin décembre, une autre à Charleroi (2-0) dimanche dernier, et enfin une humiliation à la maison face à La Gantoise (0-4) ce vendredi : septième de Pro League, le Standard de Liège fait honte à ses supporters, ces temps-ci, à tel point que certains ont pété un boulon, en fin de match contre les Buffalos : la presse belge rapporte que des ultras ont quitté leur place dix minutes avant la fin de la rencontre et provoqué des incidents, à l’autre bout du stade, devant la tribune d’honneur. Pire, cinq à dix supporters auraient même accédé au vestiaire pour confronter les joueurs, selon la chaîne HLN. De la nourriture servie aux joueurs aurait été jetée par terre.

« C’est effrayant de vivre une telle situation »

Il a fallu l’intervention des stadiers et forces de l’ordre pour ramener le calme, à l’intérieur comme à l’extérieur du stade. « Le club est très ému, mais il faut garder son calme. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, on peut le dire. C’est effrayant de vivre une telle situation. Au vu de ce qu’il s’est passé, on peut parler de crise », a déclaré le coach du Standard Vincent Euvrard, ajoutant : « Avec cette troisième défaite consécutive, au lieu de revenir dans le top six (qualificatif pour les play-offs du haut de tableau), nous nous retrouvons au minimum à quatre points du sixième. C’est aussi pour cela que les supporters sont déçus. » C’est ce qu’on appelle un joli bourbier.

