Teddy Teuma fait son retour en Belgique

Le plus gros cou du mercato. « C’est officiel : Teddy Teuma est rouche. » À 32 ans, l’international maltais (oui oui) s’engage avec le Standard de Liège jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour prolonger après le championnat régulier.

Recruté en provenance du Stade de Reims, où il a disputé 69 matchs pour 14 buts et 9 passes décisives, le milieu pose ses valises en Belgique, un pays qu’il connaît par cœur. Passé par Hyères, Boulogne, le Red Star, Teuma s’était surtout construit une vraie réputation à l’Union saint-gilloise, devenant l’un des meilleurs milieux du Plat Pays (164 matchs, 31 buts, 44 assists).

Teuma rejoint le Standard de Liège. Le milieu de terrain de 32 ans fait son retour en JPL en signant un contrat de 6 mois avec les Rouches. Bienvenue, Teddy. 🇲🇹 📝 https://t.co/ySrTJPf0Ge pic.twitter.com/xLbwOqjr8M — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 16, 2026

Nostalgie belge

À Liège, le Standard ne vient pas chercher un pari, mais un joueur d’impact immédiat. Marc Wilmots est fan : « Je suis très satisfait d’avoir pu conclure ce transfert pour la suite de notre saison. Teddy va apporter à notre groupe son expérience, sa mentalité de guerrier, son leadership et sa capacité à créer le surnombre et le danger dans la surface adverse. »

De son côté, Teuma ne cache pas son enthousiasme : « Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard de Liège. Je suis impatient de retrouver le championnat belge qui m’a tant apporté. » Cette fois du bon côté de la barrière.

Le bouc émissaire, c’est fini.

