Teddy Teuma sur sa situation à Reims : « Ils ont cherché un bouc émissaire, c’est tombé sur moi »

Spoiler : il en a gros sur la patate.

Lors d’un entretien accordé à Var-Matin, Teddy Teuma, mis à l’écart en fin de saison par le Stade de Reims pour son comportement jugé négatif, a voulu livrer sa version des faits. « Ils ont cherché un bouc émissaire par rapport aux mauvais résultats de l’équipe et c’est tombé sur moi , a lâché l’international maltais. J’aurais préféré terminer la saison mais on ne pourra pas me mettre sur le dos la relégation et la défaite en finale de Coupe de France. »

Toujours sous contrat avec Reims

« Ils ont estimé que je n’allais pas être d’une grande utilité par rapport aux besoins de l’équipe. C’était un choix du coach et de la direction du club, a poursuivi Teuma. Mais je suis resté à la fois respectueux et droit dans mes bottes. Et j’essaye de relativiser: c’est la première fois que cela m’arrive en dix ans de professionnalisme. » Sous contrat avec le club champenois jusqu’en 2027, le milieu de terrain a disputé sa dernière rencontre sous les couleurs du club le 2 avril, en demi-finale de la Coupe de France à Cannes (2-1) où il avait marqué le but de la qualification. Son avenir n’est toujours pas fixé à cette heure.

La thérapie de couple promet d’être costaud.