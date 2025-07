Deux documentaires sur le foot belge à retrouver sur Society+

Vive la Belgique !

Sur Society+, notre magnifique plateforme de documentaires lancée en mars dernier, on a voulu faire plaisir aux puristes en vous proposant une sélection de documentaires sur le foot belge, mais on trouvait que la thématique n’était pas encore assez niche. Alors on a décidé de vous proposer carrément deux documentaires sur le même club : le Standard de Liège.

Le premier, sobrement nommé Standard, a été produit en 2014 par Benjamin Marquet et Brieux Férot (que l’on connaît bien puisqu’il travaille avec nous depuis la genèse de So Foot) et fait le portrait croisé de plusieurs supporters du club, des tribunes de Sclessin, où ils se pètent la glotte, jusqu’à leur salon, où ils accumulent les coupures de journaux et autres goodies à la gloire de leur club.

<iframe loading="lazy" title="Standard - Society+ - Bande annonce" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/f7aGgjFnBAk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Le deuxième est une pépite vintage : dans Les Feux du stade, une équipe de télé suit des membres des Hell Side, groupe de hooligans du Standard, en 1991. Des gueules, des looks, et un document exceptionnel, loin des clichés, qui permet de mieux comprendre les origines du mouvement.

Immortel, ce Standard.

