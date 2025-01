Un nouveau gardien débarque au FC Metz

La fin de l’ère Oukidja dans les buts messins ?

Le FC Metz a officialisé ce jeudi l’arrivée libre du gardien Arnaud Bodart dans ses rangs, depuis le Standard de Liège. L’enfant du club rouche s’envole vers la Ligue 2 après huit saisons et demi passées en D1 belge. Avec ce recrutement, les dirigeants messins semblent préparer la suite d’Alexandre Oukidja, 36 ans et en fin de contrat l’été prochain. Vissé à la cage grenat depuis maintenant sept exercices, l’international algérien pourrait donc devenir une doublure. Et ce malgré ses six clean-sheets en seize matchs de championnat cette saison.

Un contrat de six mois pour Bodart

Pour faire son trou en Moselle, Arnaud Bodart s’est vu offrir un contrat de six mois, jusqu’au terme de l’exercice en cours. Dans le cadre du premier transfert de sa carrière, le gardien belge de 26 ans devra très vite s’acclimater à l’environnement du 4e de Ligue 2, qui vise la remontée dans l’élite. Après 19 ans passé du côté du Standard, où le neveu de Gilbert Bodard (12 sélections avec les Diables) a débarqué à 8 ans en 2006, Arnaud Bodart laisse derrière lui 190 matchs en professionnel… et un but inscrit contre le KAS Eupen fin 2020.

Un recrutement offensif, en somme.

