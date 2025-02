Metz réalise un joli coup à Guingamp et grimpe à la deuxième place

Guingamp 0-3 Metz

Buts : Hein (28e, SP), Gueye (87e), Udol (90e+3) pour les Grenats.

On peut être deuxième de Ligue 2 sans les millions de Bernard Arnault !

Invaincu en Ligue 2 depuis le 29 octobre dernier, Metz a signé un succès solide sur la pelouse de Guingamp ce samedi (0-3) dans un choc important pour la montée. Les hommes de Stéphane Le Mignan profitent ainsi de la défaite du Paris FC face à Dunkerque un peu plus tôt dans la journée (1-0) pour s’emparer de la deuxième place de Ligue 2. Les Mosellans pointent ainsi à cinq points de Lorient, leader avec 49 points et qui a remporté ses cinq derniers matchs de championnat. Guingamp occupe de son côté la cinquième position avec 38 unités.

À Roudourou, l’EAG rentre bien dans son match, mais voit les Messins ouvrir le score sur un penalty provoqué par Sohaib Nair et transformé par Gauthier Hein (0-1, 27e). La rencontre est longtemps indécise, et Metz ne se met à l’abri que dans les dernières minutes : Idrissa Gueye profite ainsi d’un ballon non capté par Enzo Basilio pour faire le break (0-2, 86e), avant que Matthieu Udol ne réceptionne un centre dans le temps additionnel pour sceller le score final (0-3, 90e+3).

L’ascenseur messin est prêt à remonter.

