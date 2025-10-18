En Belgique, le match Standard-Antwerp arrêté à cause de jets de gobelets

Et l’écologie, bordel ?

Le match de première division belge entre le Standard de Liège et le Royal Antwerp, qui se tenait vendredi soir à Sclessin, a été définitivement interrompu à la 88e minute par l’arbitre de la rencontre Lothar D’Hondt après plusieurs jets de gobelet – vraisemblablement de la part de supporters locaux – en sa direction. Le score était pourtant d’un but à zéro… pour le Standard, mais certaines décisions de l’homme en jaune pendant le match avaient électrisé l’atmosphère, comme le rouge infligé à Adnane Abid (39e) ou le penalty non accordé à l’ancien Troyen Rafiki Saïd à la 72e – c’est même l’attaquant liégeois, pourtant charcuté à la cheville par le défenseur Zeno Van Den Bosch et obligé de sortir sur blessure, qui récoltera un jaune sur l’action, pour être revenu trop tôt dans l’aire de jeu.

La fin de match sera jouée la semaine prochaine

Renvoyés une première fois au vestiaire juste après ce fait de jeu à cause d’un premier jet de gobelet vers l’arbitre assistant, les joueurs étaient revenus sur le pré mais n’ont finalement pas pu aller au terme de la rencontre. La fin de partie sera jouée lundi ou mardi à huis clos. « Le supporter auteur du jet de gobelet sur l’arbitre a été identifié et le club introduira à son encontre une procédure d’interdiction civile de stade, de même qu’une action en dédommagement », a écrit le Standard.

🏁 | Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. 😮❌ #STAANT ℹ️ De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. pic.twitter.com/LMtbOyvEJ1 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2025

« On nous plombe le match »

Au coup de sifflet « final », l’ancien sélectionneur Marc Wilmots, aujourd’hui directeur sportif des Rouches, était hors de lui : « Il donne la jaune (sic) et il va ensuite tout près du kop pour recevoir des gobelets, a-t-il lâché au micro de DAZN. […] Où est la psychologie ? Ça commence à m’énerver, ça fout tout en l’air. Les joueurs donnent tout, ils font un bon match, que voulez-vous qu’ils fassent de plus ? Ici, on nous plombe le match. Je suis surtout déçu pour le football belge ce soir. Les arbitres sont maintenant les stars ! »

Enfin un domaine dans lequel Français et Belges se retrouvent.

