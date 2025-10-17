Kevin Trapp dément son rôle de mannequin pour Louis Vuitton

Sa carrière est déjà passée à la trappe.

Dans un entretien à L’Equipe, Kevin Trapp est revenu sur la rumeur selon laquelle son contrat de gardien au Paris FC serait assorti d’un rôle de mannequin pour Louis Vuitton. En deux mots : « c’est n’importe quoi ». L’Allemand reconnaît cependant qu’il combine « la mode, le business et le foot […] depuis des années » et qu’une telle reconversion « [l’]intéresse » car « quand on évoque la fin de carrière, il faut savoir ce qu’on veut faire ». Visiblement, son dernier point de chute semble idéal à niveau-là : « Avoir un actionnaire comme la famille Arnault, ça ouvre les yeux aussi. Mais c’est encore très, très loin. J’ai du mal à parler de ça parce que je suis ici pour le foot. »

De retour dans sa ville de cœur, l’ancien portier du PSG, aujourd’hui âgé de 35 ans, a noté un point commun entre les deux projets : « Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est de vivre maintenant le développement du Paris FC, le démarrage, de grandir tous ensemble et de pouvoir dire OK, on en a fait partie tous ensemble dès le début. » Avec une différence de taille cependant : « Au PSG, quand je suis arrivé, le projet était déjà lancé et l’approche est un peu différente quand même. Parce qu’au PSG, au début, il y avait Beckham, Zlatan, des très grands joueurs, pour l’image, la marque. On ressemble plus au PSG d’aujourd’hui sans star, avec des bons joueurs, des jeunes et des plus expérimentés. »

Et, pour l’instant, aucune remontada européenne à inscrire au palmarès du club.

