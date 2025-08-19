S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel

CG
Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel

Le rappel de Paris.

Le Paris FC a officialisé ce mardi soir l’arrivée de Kevin Trapp, pressenti depuis quelques jours signer chez le promu. Le gardien allemand de 35 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’autre club de la capitale, qu’il avait quittée en même temps que le PSG en 2018 après y avoir passé trois ans et disputé 91 matchs.

Trapp arrive tout droit de l’Eintracht Francfort, où il était titulaire et même capitaine la saison passée. À Paris, il devrait être mis en concurrence avec le jeune Obed Nkambadio, qui était dans les cages ce week-end lors de la défaite du PFC sur la pelouse d’Angers (1-0).

Une recrue d’expérience pour le club novice dans l’élite, Trapp comptant neuf sélections avec l’Allemagne et ayant remporté la Ligue Europa avec l’Eintracht en 2022. En bonus, il se murmurait qu’il pourrait même devenir égérie de LVMH et d’une marque comme Louis Vuitton, détenue par la famille Arnault, propriétaire du Paris FC.

Vivement la Fashion Week.

Des supporters du Paris FC seront présents au Vélodrome

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
56
46

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine