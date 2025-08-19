Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel

Le rappel de Paris.

Le Paris FC a officialisé ce mardi soir l’arrivée de Kevin Trapp, pressenti depuis quelques jours signer chez le promu. Le gardien allemand de 35 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’autre club de la capitale, qu’il avait quittée en même temps que le PSG en 2018 après y avoir passé trois ans et disputé 91 matchs.

Trapp arrive tout droit de l’Eintracht Francfort, où il était titulaire et même capitaine la saison passée. À Paris, il devrait être mis en concurrence avec le jeune Obed Nkambadio, qui était dans les cages ce week-end lors de la défaite du PFC sur la pelouse d’Angers (1-0).

𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏 👋 🇩🇪 Le gardien international allemand Kevin Trapp, ancien pensionnaire de Ligue 1 avec 91 matchs à son actif, rejoint le Paris FC jusqu’en 2028 🤩 Bon retour dans la capitale 👊 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/5a7mx6PaSb — Paris FC (@ParisFC) August 19, 2025

Une recrue d’expérience pour le club novice dans l’élite, Trapp comptant neuf sélections avec l’Allemagne et ayant remporté la Ligue Europa avec l’Eintracht en 2022. En bonus, il se murmurait qu’il pourrait même devenir égérie de LVMH et d’une marque comme Louis Vuitton, détenue par la famille Arnault, propriétaire du Paris FC.

Vivement la Fashion Week.

Des supporters du Paris FC seront présents au Vélodrome