Kevin Trapp proche d'un retour à Paris ?

De jolies retrouvailles pour le derby parisien ?

Après sept saisons à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp n’a jamais été aussi proche de faire son retour à Paris. Pas de quoi inquiéter Lucas Chevalier dans les cages parisiennes (même s’il faut faire attention au PSG en ce moment), le portier allemand serait en discussions « très avancées » avec le Paris FC depuis plusieurs semaines, selon les informations du Parisien.

🔵 INFO LE PARISIEN | Le Paris FC tout proche d’attirer Kevin Trapp. À 35 ans, l’ancien gardien du PSG, sous contrat jusqu’en 2026, est perçu comme une opportunité de marché incroyable au vu de son expérience du très haut niveau ➡️ https://t.co/lYXC3RqnLH pic.twitter.com/zHMdOKh4Ld — Le Parisien (@le_Parisien) August 13, 2025

Un rôle… de doublure ?

Les négociations ont évolué de manière « positive » ces dernières heures et l’expérimenté Trapp (35 ans) pourrait débarquer en tant que doublure de luxe à l’international espoir français Obed Nkambadio, explique le quotidien francilien.

De l’autre côté du Rhin, le beau gosse allemand est pourtant titulaire indiscutable dans les cages de Francfort, avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2022. Mais le projet du PFC, tout juste promu en Ligue 1, semble avoir convaincu l’ex-gardien du PSG entre 2015 et 2018.

Il est tombé amoureux de Paris, et comment lui en vouloir ?

