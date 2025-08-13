S’abonner au mag

Kevin Trapp proche d'un retour à Paris ?

Kevin Trapp proche d'un retour à Paris ?

De jolies retrouvailles pour le derby parisien ?

Après sept saisons à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp n’a jamais été aussi proche de faire son retour à Paris. Pas de quoi inquiéter Lucas Chevalier dans les cages parisiennes (même s’il faut faire attention au PSG en ce moment), le portier allemand serait en discussions « très avancées » avec le Paris FC depuis plusieurs semaines, selon les informations du Parisien.

Un rôle… de doublure ?

Les négociations ont évolué de manière « positive » ces dernières heures et l’expérimenté Trapp (35 ans) pourrait débarquer en tant que doublure de luxe à l’international espoir français Obed Nkambadio, explique le quotidien francilien.

De l’autre côté du Rhin, le beau gosse allemand est pourtant titulaire indiscutable dans les cages de Francfort, avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2022. Mais le projet du PFC, tout juste promu en Ligue 1, semble avoir convaincu l’ex-gardien du PSG entre 2015 et 2018.

Il est tombé amoureux de Paris, et comment lui en vouloir ?

