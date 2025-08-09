Lucas Chevalier débarque officiellement au Paris Saint-Germain

Un transfert record.

Cette fois-ci c’est fait. A compter de ce samedi soir, Lucas Chevalier est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain et ce, pour les cinq prochaines années. Au passage, le désormais ex-portier du LOSC rejoint le club de la capitale pour un montant record : selon les informations de L’Equipe, la cellule de recrutement du PSG a lâché 40 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international français, plus 15 millions de bonus divers qui pourraient donc faire monter la note à 55 millions d’euros.

Un nouveau Chapitre commence à Paris ! ❤️💙 pic.twitter.com/cbOf2bkVxa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

A 23 ans, Chevalier devient ainsi le gardien le plus cher de l’histoire du football hexagonal, deux jours après avoir été nommé pour le trophée Yachine. En revanche, ce nouveau statut n’a pas encore résolu le futur conflit qui va l’opposer à Gianluigi Donnarumma, lequel fait toujours partie de l’effectif parisien.

Et ce n’est probablement pas une tartelette au citron qui va lui garantir indéfiniment une place de titulaire indiscutable.

Lucas Chevalier est-il « PSG-compatible » ?