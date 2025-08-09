Donnarumma réaffirme son statut de numéro un... dans son assiette

Gianluigi Donnarumma est bien dans son assiette.

Alors que Lucas Chevalier aurait déjà signé son contrat au Paris Saint-Germain et devrait être officialisé dans les prochaines heures, le gardien italien, jusqu’ici titulaire indiscutable dans la cage du PSG, voit son avenir dans la capitale se brouiller. Mais Gigio ne se laisse pas faire : ce samedi sur Instagram, le portier de la Nazionale a publié une drôle de photo contenant un détail qui n’est pas passé inaperçu.

Post Instagram Voir sur instagram.com

On le voit tout sourire, à table avec sa petite famille, dans ce qui ressemble à un délicieux lieu de vacances. Ce n’est pas dans la légende du post, ou le port de plaisance en arrière-plan, qu’il faut chercher un signe, mais directement dans l’assiette, où pour agrémenter le dessert, un filet de sauce dessine ce message plutôt clair : « Gigio Numero 1 ». On a du mal à y voir une simple coïncidence, et on ne peut qu’admirer ce nouveau moyen de communication que viennent d’inventer l’Italien et son équipe. À noter le pressing des supporters de Galatasaray, en commentaire, le suppliant de signer dans leur club.

On attend la réponse de Chevalier dans une tasse de café.

Pourquoi Bradley Barcola doit à tout prix rester au PSG