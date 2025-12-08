S’abonner au mag
  • International
  • Guinée

Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse

Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse

Après avoir perdu sa mère et son père en l’espace de quatre ans, le capitaine de la Guinée Issiaga Sylla pleure son épouse, Doussou Keita, décédée à Tunis, où elle était hospitalisée après une maladie déclarée récemment. La Fédération guinéenne de football a confirmé l’information dans un communiqué évoquant « une perte immense » et adressant son soutien au capitaine du Syli. Plusieurs anciens clubs du latéral, comme Toulouse, Lens, Montpellier ont relayé des messages de condoléances.

Un élan de solidarité qui dépasse la sélection

En Grèce, l’Asteras Tripolis, où Sylla évolue depuis cet été, a immédiatement publié un message de soutien, suivi par ses coéquipiers qui ont tous adressé une pensée au joueur. Du côté du Syli national, cadres et anciens internationaux ont rendu hommage à Doussou Keita et exprimé leur proximité avec Sylla, pilier de la sélection avec plus de 90 capes.

