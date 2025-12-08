- International
- Guinée
Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse
Après avoir perdu sa mère et son père en l’espace de quatre ans, le capitaine de la Guinée Issiaga Sylla pleure son épouse, Doussou Keita, décédée à Tunis, où elle était hospitalisée après une maladie déclarée récemment. La Fédération guinéenne de football a confirmé l’information dans un communiqué évoquant « une perte immense » et adressant son soutien au capitaine du Syli. Plusieurs anciens clubs du latéral, comme Toulouse, Lens, Montpellier ont relayé des messages de condoléances.
Le Club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse. Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve 🙏 pic.twitter.com/szt882lulb— Toulouse FC (@ToulouseFC) December 7, 2025
Un élan de solidarité qui dépasse la sélection
En Grèce, l’Asteras Tripolis, où Sylla évolue depuis cet été, a immédiatement publié un message de soutien, suivi par ses coéquipiers qui ont tous adressé une pensée au joueur. Du côté du Syli national, cadres et anciens internationaux ont rendu hommage à Doussou Keita et exprimé leur proximité avec Sylla, pilier de la sélection avec plus de 90 capes.
🚨𝗜𝗦𝗦𝗜𝗔𝗚𝗔 𝗦𝗬𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗖̧𝗢𝗜𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗜𝗘𝗥𝗦 Endeuillé suite à la perte de son épouse, le Issiaga a reçu le soutien de ses coéquipiers d’Asteras Tripolis en Grèce à l’occasion d’un match de championnat ce dimanche.#FOOT224 pic.twitter.com/oyQW9Yl8WZ— F⚽⚽T224.COM (@FOOT_224) December 7, 2025
MH