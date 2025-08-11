Paulo Duarte est le nouveau sélectionneur de la Guinée

Plan de relance.

La Fédération guinéene a officialisé son nouveau sélectionneur ce lundi dans un communiqué. C’est Paulo Duarte, le technicien portugais de 56 ans qui sera en charge de ramener le Sily National vers le chemin du succès. Selon le communiqué, Duarte sera présenté à la presse ce mardi.

Communiqué relatif à la nomination du sélectionneur du Syli National#FGF I #SyliNationalhttps://t.co/HGcM7alLmT — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) August 11, 2025

Une nation en difficulté depuis 2024

Actuellement cinquième de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 composé de l’Algérie, le Botswana, l’Ouganda, la Somalie et le Mozambique avec sept points, la Guinée aura fort à faire d’ici l’été prochain pour tenter de se qualifier pour le premier mondial de son histoire. Fort de son expérience sur le continent africain avec ses piges au Burkina Faso (2007-2012 puis 2016-2019), au Gabon (2012-2013) et au Togo (2021-2024), l’ancien milieu de terrain aura la lourde tâche de remettre sur les bons rails le quart de finaliste de la dernière CAN en Côte d’Ivoire.En effet, le Sily National peine à enchaîner les résultats depuis le limogeage de Kaba Diawara en août 2024 après l’élimination de la sélection dès la phase de groupes des Jeux olympiques. Le technicien portugais a lui aussi été en délicatesse, sans club depuis sa fin d’aventure prématurée avec le club saoudien d’Al-Kholood en octobre 2024.

Mariage de raison.

