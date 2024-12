Une décision arbitrale déclenche des affrontements meurtriers en Guinée

Tragique.

La finale du tournoi du Général Mamadi Doumbouya, dédié au chef de la junte du même nom, s’est transformée en un carnage ce dimanche, à Nzérékoré dans le sud-est de la Guinée. Selon plusieurs sources relayées par l’AFP, des dizaines de décès et de blessés sont à déplorer à la suite de violents affrontements entre supporters.

⚽🇬🇳 Que s'est-il passé au stade de #NZérékoré, en #Guinée, où des affrontements entre supporters ont fait au moins des dizaines de morts selon des sources médicales ? Notre correspondant, @MalickDiak, nous donne les derniers éléments dans #ÀLaUneF24 ⤵️ pic.twitter.com/Suxe5zeXiv — FRANCE 24 Français (@France24_fr) December 2, 2024

Une décision contestée menant à des affrontements

Selon RFI, le match aurait pris une mauvaise tournure dans les dernières minutes de la finale, lorsque le club de Labé concède un penalty face à l’équipe locale de Nzérékoré. Une décision arbitrale contestée par des supporters qui manifestent leur mécontentement par un envahissement de terrain et des jets de pierres. « Il y a une centaine de morts. Les corps s’entassent dans les couloirs de l’hôpital, la morgue est saturée », confie un médecin à l’AFP. Face à ce drame, le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a tenté de calmer les esprits via X : « Le gouvernement suit l’évolution de la situation et réitère son appel au calme afin que les services hospitaliers ne soient pas gênés dans l’apport des premiers secours aux blessés. »

À Nzérékoré, le football a perdu une partie de son humanité.

