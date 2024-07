Les Américains corrigent la Guinée et se qualifient en quarts

USA 3-0 Guinée

Buts : Mihailovic (14e) et Paredes (31e, 75e) pour la bannière étoilée.

U-S-A ! U-S-A ! U-S-A !

Les États-Unis avaient besoin d’une victoire ce mardi à Saint-Étienne face à la Guinée pour assurer leur qualification en quarts de finale de ce tournoi olympique masculin. Et les Américains ont moins galéré que les Bleus face aux Guinéens, s’imposant sur le score de 2-0. C’est Djordje Mihailovic qui a ouvert le score en faisant honneur à son nom de famille (même s’il n’a rien à voir face le regretté Siniša Mihajlović), en envoyant un joli coup franc dans la lucarne de Soumaila Sylla (1-0, 14e).

Idéalement lancé par Paxten Aaronson, Kevin Paredes (qui n’a rien à voir avec Leandro) ne s’est pas fait prier pour conclure une contre-attaque d’un plat du pied gauche, et donner deux buts d’avance à ses copains (2-0, 31e). L’homonyme de l’ancien Parisien s’est même offert un doublé avec une superbe frappe du gauche (3-0, 75e). Avec ce succès, les Étasuniens terminent à la deuxième place du groupe A, derrière la France, et défieront donc le Maroc, au Parc des Princes vendredi, pour une place en demi-finales. C’est la première fois depuis 2000 (et la deuxième en tout), que Team USA dépasse les poules lors des Jeux olympiques.

Objectif or à LA en 2028 ?

Les Bleuets avancent en titubant contre la Guinée