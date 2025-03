Aux États-Unis, l’incroyable périple d’un supporter pour porter chance à son équipe

Loïc Durand a de la concurrence.

Ce mardi, c’était coupe des États-Unis. Et ce premier tour a été marqué par la victoire surprise d’El Farolito (3-1, après prolongation), sur la pelouse de Real Monarchs, qui évolue pourtant en MLS Next Pro, soit une division de plus que son adversaire. Le succès était d’autant plus beau pour El Farolito, qui a pu compter sur le soutien indéfectible… d’un seul fan en tribune !

Plus de 1 100 kilomètres parcourus

Ce supporter a parcouru plus de 1 100 kilomètres jusqu’en Utah, état de résidence du club des Real Monarchs, depuis San Francisco où est basé celui d’El Farolito. Installé dans la tribune latérale, le courageux a déployé une banderole et aurait agité son drapeau pendant les 120 minutes du match. Un véritable porte-bonheur pour l’équipe visiteuse évoluant à un niveau amateur, qui s’est imposée à la surprise générale contre une équipe d’un niveau professionnel.

Le club lui a remboursé les frais de retour, au moins ?

Ne comptez pas sur Mauricio Pochettino pour soutenir Jesse Marsch