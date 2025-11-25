S’abonner au mag
Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort du Mondial 2026

Ce mardi soir, la FIFA a communiqué les modalités du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Celui-ci se tiendra le vendredi 5 décembre à Washington.

Comme les trois pays organisateurs (Canada, Etats-Unis, Mexique), la France sera placée dans le chapeau 1, en compagnie des 8 autres premières nations du classement FIFA, ce qui représente un total de 12 têtes de série (pour autant de groupes, Coupe du monde à 48 oblige).

Voici le contenu des quatre futures vasques résumées :

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2

Petite précision : de part sa place dans le Top 4 du classement FIFA, la France (actuellement troisième) pourrait bénéficier d’un statut de sélection « protégée »qui l’empêcherait d’affronter les autres membres du carré magique (Espagne, Argentine et Angleterre) avant – au moins – le stade des demi-finales. Une seule condition à remplir pour les quatre as : terminer en tête de leur groupe. Et si c’est le cas pour les Bleus et la perfide Albion, les deux nations ne pourront se rencontrer qu’en finale.

Un scénario qui garantirait une troisième étoile à coup sûr.

JD

