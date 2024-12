Mohamed Salah bientôt au PSG ?

Si Mohamed Salah n’est pas dispo, il y a toujours Ibrahim.

La nouvelle politique sans superstars du PSG a peut-être assaini le vestiaire du club, mais elle ne sert pas vraiment les desseins parisiens en Ligue des champions. Les Franciliens seraient donc à la recherche d’un ailier digne de ce nom, alors qu’ils s’étaient penchés sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia cet été. Cette fois, ce serait Mohamed Salah (Liverpool) qui aiguiserait l’appétit de Paris, selon L’Équipe. « Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu’il termine au Paris Saint-Germain », a expliqué un « connaisseur du dossier » dans les colonnes du quotidien.

Si le PSG a démenti cette information, le club a, sans surprise, la surface financière pour accueillir un joueur aux émoluments astronomiques. Surtout depuis que les énormes salaires de Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou Marco Verratti ne figurent plus dans la masse salariale parisienne. Salah, 32 ans et toujours autant en forme, arrive en fin de contrat l’été prochain et a publiquement confirmé que Liverpool ne lui avait pas envoyé d’offre de prolongation. « On est presque en décembre et je n’ai pas reçu d’offres de prolongation de la part du club. Je suis probablement plus proche d’un départ que de rester », avait-il lancé après la victoire à Southampton (2-3) le 24 novembre.

Évidemment, les clubs saoudiens sont les principaux concurrents du PSG.

