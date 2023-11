« Dire non, ce serait mentir... », la porte ouverte de Konaté au PSG

Un appel du pied en bonne et due forme.

À l’occasion d’une interview accordée à Canal+ diffusée ce dimanche soir, Ibrahima Konaté a notamment été interrogé sur le Paris Saint-Germain, club de la ville où il a grandi. Sans dire véritablement les choses non plus, le défenseur français a eu du mal à cacher son attirance pour l’équipe de la capitale. « Aujourd’hui, le PSG a fait en sorte de recruter des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe de France ensemble. Et même pour le peuple et les fans parisiens, ça leur fait plaisir, c’est ce qu’ils attendaient depuis des années, d’avoir des Parisiens ou à tout le moins des joueurs français dans l’équipe. […] Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir, mais dire que c’est l’un de mes objectifs, non », a répondu l’actuel joueur de Liverpool.

Ibrahima Konaté bientôt au PSG❓Le principal intéressé donne sa réponse 👀 pic.twitter.com/7FRFYvHGdy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2023

Une petite charnière Lucas Hernandez-Ibrahima Konaté en club ? Didier Deschamps en serait sûrement le premier heureux.

