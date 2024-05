Pierre-Emerick Aubameyang : « À l’école, mon fils doit se faire chambrer »

Ma famille d’abord.

Si Pierre-Emerick Aubameyang fait aujourd’hui l’unanimité à Marseille (27 buts cette saisons), le Gabonais a connu des débuts mitigés. Avant de trouver son rythme de croisière, l’attaquant n’avait scoré qu’une fois en 13 matchs de Ligue 1. Une période sur laquelle il est longuement revenu dans les colonnes de L’Equipe. « Ça a été dur, surtout par rapport à ma famille, notamment mon fils le plus grand, qui comprend mieux la situation. À l’école, il doit se faire chambrer et il ne le vit pas forcément bien. Le moment qui m’a le plus touché, c’est le jour où je me suis fait siffler ici à domicile (contre Lille, le 5 novembre). Ça m’a foutu les boules quand je suis rentré chez moi et que j’ai vu ma mère qui était triste. »

Mais la Panthère a sorti les griffes, redevenant le prédateur que l’on connaissait. « Ç’a été le déclic dans ma saison. J’ai commencé à jouer avec la rage, presque avec la haine. J’ai la chance encore de les avoir, mes parents, toute ma famille, alors il faut bosser pour eux. Ma mère vient aux matchs donc elle vit pleinement la situation. Là, quand on rentre à la maison, elle sourit. Et il n’y a rien de mieux que de voir sa maman sourire. »

Tout pour la daronne.