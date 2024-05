N'Golo Kanté, la surprise du chef

On ne l'attendait plus. Cité dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, N'Golo Kanté a retrouvé le chemin de l'équipe de France, après avoir emprunté celui plus escarpé de l'Arabie saoudite. À 33 ans, NG voit sa traversée du désert porter ses fruits.

À ceux qui pensaient qu’on n’apprenait rien lors des annonces de liste de Didier Deschamps : ils se trompent. Ce jeudi, on a eu deux indications de la plus haute importance. Un, Didier a un sacré bouquet de chaîne sportives. Deux, au regard de l’info précédente, le décalage horaire peut avoir ses avantages pour capter l’attention d’un sélectionneur qui, passé 21 heures, peut se noyer dans les multiplex européens. Tout ça, N’Golo Kanté a dû le comprendre ces derniers jours lorsque le sélectionneur de l’équipe nationale l’a contacté pour évoquer avec lui la possibilité d’un retour chez les Bleus. Alors que certains – peut-être lui-même compris – le pensaient parti en pré-retraite dans le luxuriant championnat saoudien, n’étant plus apparu sous la tunique bleue depuis une défaite contre le Danemark en juin 2022, il s’est vu offrir à 33 ans un ticket pour participer à la troisième phase finale de l’Euro de sa carrière. La belle affaire.

Le silence est d’or, le temps de jeu est d’argent

Le nom du champion du monde avait commencé à bruire quelques minutes avant l’allocution officielle du grand chef sur le plateau du 20h de TF1. Quand sa silhouette s’est affichée dans le moniteur, l’effet de surprise n’était pas totalement dissipé. La justification, elle, est réfléchie, le Double D ayant anticipé les questionnements notamment sur l’état de forme de la sentinelle au quinze poumons : « Il a fait une saison complète, où il a retrouvé toutes ses capacités physiques, et de par son vécu, je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui. On pourra discuter de l’intensité dans ce championnat saoudien avec des températures élevées et un taux d’humidité qui amènent les joueurs à être impactés dans le dernier tiers du match. Mais il a disputé plus de 4000 minutes, soit plus de 40 matchs. À l’heure où je vous parle, il est en train de jouer. »

Corrigeons la fiche du sélectionneur : selon Transfermarkt, le milieu d’Al-Ittihad a croqué dans 3551 minutes, auxquelles il faut ajouter les 90 minutes de son 42e match de la saison disputé à Al-Khaleej et qui s’est soldé par un match nul (1-1). Qu’importe : ces 3641 minutes, c’est toujours plus que, au pif, Jonathan Clauss (3344), plus qu’Adrien Rabiot (2941), plus que Benjamin Pavard (2322), puis que Randal Kolo Munai (2207)… Ce n’est donc pas sur le temps de jeu qu’on le coincera.

« NG, c’est un ange »

L’autre grande interrogation entourant ce retour concerne le « statut ». Une valeur qui a longtemps chafouiné Didier Deschamps, réticent à rappeler Olivier Giroud avant le Mondial 2022, sous prétexte qu’il aurait du mal à accepter de jouer les seconds couteaux derrière Karim Benzema. Mais visiblement, dans le cas Kanté, le sujet ne s’est même pas posé. Si le chouchou du public après l’Euro 2016, titulaire en puissance jusqu’en 2022, avait disparu de la circulation, c’est à cause d’une « grave blessure qui a fait qu’il a peu joué et a raté la Coupe du monde » d’après le technicien basque. Entre les lignes : ce n’est pas comme son ex-acolyte Pogba avec ses soucis familiaux et de dopage.

Il a un statut, ça pèse, mais c’est NG. Et NG, ça va tout le temps. Didier Deschamps

On connaît toute l’affection mutuelle se portent les deux anciens milieux de Chelsea, bien que ce grand timide de Kanté a dû moins souvent l’exprimer. On sait aussi combien il fait l’unanimité dans un collectif, tant par sa faculté à aller au charbon que par son caractère, réserve illimitée pour les chambreurs Ousman-+e Dembélé ou Antoine Griezmann. On la connaît également par cœur la chanson, puisqu’on l’a inventée : « il est petit, il est gentil »… Mais ce n’était pas assez pour Deschamps qui en a remis une couche : « C’est un ange, tout le monde l’aime ». Alors, non, il n’y aura pas de problème avec lui. De toute façon, il ne parle pas. Il n’est que sourire. Deschamps encore : « En étant honnête, les sept milieux peuvent être potentiellement des titulaires. NG, il aura la place qu’il méritera ou que je lui donnerai. Il a un statut, ça pèse, mais c’est NG. Et NG, ça va tout le temps. Il savait très bien qu’il était en réserve de la République. »

Expérience ou expérimentation ?

Ce qui amène à la troisième question : à quoi servira ce bon vieux N’Golo en Allemagne ? De ce point de vue, le staff tricolore a dû mesurer que depuis la finale perdue contre l’Argentine, les éléments d’expériences se sont raréfiés. Lloris, Mandanda, Varane retraités, ça fait déjà trois grognards en moins ; sans compter Lucas Hernandez sur le flanc. Alors il fallait injecter de l’âge, des capes, de l’envergure. Dans le langage deschampien : « du vécu ». Un colmatage qu’il a savamment expliqué en conférence de presse : « Dans ma tête la situation était claire. Je souhaitais qu’il retrouve ses capacités sur le terrain et pendant ce temps laisser du temps de jeu à des jeunes ». Les souris Fofana, Tchouaméni, Camavinga, Zaïre-Emery et même Rabiot dans une certaine mesure, ont pu danser, le gros chat Kanté est de retour. Certains soupçonnent également que le plan du coach est d’avoir embarqué Kanté et ainsi se prémunir d’un éventuel forfait d’Aurélien Tchouaméni, numéro 6 titulaire mais victime d’une fracture de fatigue au pied la semaine passée. « Il y a une incertitude mais s’il est sur la liste c’est qu’il y a une bonne probabilité qu’il soit sur pied pour le début de la compétition », a tout de même rassuré Deschamps à propos du milieu madrilène.

On peut aussi apporter une autre lecture à ce choix. Ayant encore en bouche le goût amer d’une série de matchs bien poussifs (nul contre la Grèce, défaite contre l’Allemagne, victoire à l’arrache contre le Chili), Deschamps formulerait quelques doutes sur « son groupe rajeuni ». En rappelant un garçon apprécié par le public, qui cristallisera une bonne partie de l’attention médiatique et qui peut bousculer les egos de ceux qui se pensaient installés, le boss use du même mécanisme que lorsqu’il avait rappelé Karim Benzema en 2021. Il est vrai que N’Golo Kanté a un personnalité à l’opposé de son coéquipier en Arabie saoudite et les raisons de son éloignement des Bleus le sont tout autant, mais tout de même. Dans tous les cas, cette convocation restera une bonne nouvelle pour tous les Français « d’outre-Mer ». Qu’ils jouent en Amérique ou en Asie, la porte n’est pas fermée dans l’esprit du sélectionneur. N’Golo Kanté est, après André-Pierre Gignac, le deuxième joueur évoluant hors d’Europe à être appelé sous les drapeaux. Une bonne nouvelle pour le futur joueur du Los Angeles FC, Olivier Giroud, qui, en 2026, pourra être à son tour la surprise du chef.