L’Espagne prolonge déjà son sélectionneur

Le contrat de confiance.

À quelques jours du début de l’Euro 2024, l’Espagne décide de faire confiance à son sélectionneur. Ce mercredi, la Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé la prolongation de Luis de la Fuente jusqu’en 2026, et la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le contrat de l’ancien entraîneur de l’Athletic Club prenait fin le 30 juin prochain, et l’objectif de la RFEF était de régler la question avant le départ de la Roja en Allemagne, c’est chose faite.

Luis de la Fuente avait pris la succession de Luis Enrique le 1er janvier 2023, menant l’Espagne vers une victoire en Ligue des nations la même année. Après douze matchs à la tête de l’équipe, le bilan est très bon : neuf succès, un match nul, deux défaites, et un rajeunissement de l’équipe avec l’incorporation définitive de joueurs comme Gavi (19 ans), Lamine Yamal (16 ans) ou encore Pau Cubarsi (17 ans), les deux derniers étant sélectionnés pour participer à l’Euro en Allemagne. Une prolongation aussi avantageuse pour la sélection, puisque De la Fuente touche 600 000 euros annuels, bien loin des 3,5 millions d’euros par an touchés par son prédécesseur.

Après la déception au Qatar, et la victoire en Ligue des nations, il faut confirmer en Allemagne désormais.

