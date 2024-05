Konaté d’accord avec Griezmann sur les Bleus : « C’est vrai que c’est chiant à regarder »

La France, c’est comme les films que les profs nous passaient en CM1.

Si les Bleus de Didier Deschamps sont redoutés pour leur efficacité, ils le sont beaucoup moins pour leur style de jeu léché. Plutôt axée sur la défense et les transitions rapides, la philosophie de l’équipe de France ne régale pas grand monde… À commencer par les joueurs. Dans une interview pour RMC ce vendredi, Ibrahima Konaté a admis que « c’est vrai que c’est chiant à regarder parfois », mais nuance en ajoutant que « sur un Euro, ce n’est pas la beauté qui compte ».

Konaté et Griezmann du même avis

« Même nous sur le terrain, quand on voit une belle action, ça nous réjouit. Mais si demain, j’ai le choix entre avoir un beau jeu sans se qualifier et ne pas en avoir en étant assuré de passer au tour suivant, je fais n’importe quoi et je passe au tour suivant », a-t-il ajouté. Le défenseur de Liverpool est donc d’accord avec Antoine Griezmann qui, la veille en conférence de presse, avait également reconnu que « c’est très chiant à regarder, mais ça fait gagner ».

Pascal Dupraz approuve ce message.

