Amine Adli éloigné des terrains à cause d'une blessure contre Brest

Tonnerre à Brest.

Amine Adli ne gardera pas un grand souvenir de son passage à Roudourou, ce mercredi, à l’occasion de la rencontre entre Brest et le Bayer Leverkusen. En fin de partie, l’ancien Toulousain lancé en profondeur s’est fait découper par le défenseur Soumaïla Coulibaly. Si l’arbitre n’a pas sifflé faute, le joueur ne s’est pas relevé et a dû sortir blessé. « La faute était importante, la cheville a tourné, ça a l’air grave », redoutait Xabi Alonso après le match.

L’entraîneur espagnol a vu ses craintes se confirmer au lendemain de la rencontre, le diagnostic étant tombé : Adli souffre d’une fracture du péroné gauche, a-t-il appris après avoir passé des examens. L’international marocain sera indisponible pendant plusieurs mois, et ne devrait pas revenir sur les terrains avant le début d’année 2025.

We will be without Amine Adli for the rest of this year. The attacker fractured his left fibula during last night’s draw against Brest and is not expected to be back until January 2025. 😔

Keep the head up Amine, you’ll be back soon! 🙏 pic.twitter.com/OPdLNrEZVG

