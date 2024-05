Amine Adli : « On ne se rappelle pas ce que c’est de perdre  »

Bientôt le dénouement d’une série qui doit beaucoup au Xabi Time.

À deux matchs de l’un des plus grands exploits de l’histoire du football, le Bayer Leverkusen n’a jamais été aussi proche de conclure sa saison invaincu. Dans un entretien au Guardian, le Marocain Amine Adli s’est livré sur cette année hors du commun. « C’est une sensation bizarre. Aucun de nous ne se rappelle ce que c’est de perdre et comment réagir en cas de défaite, a avoué le joueur arrivé en 2021 en provenance du TFC. On est dans la période la plus importante de la saison, ce n’est pas le moment de se déconcentrer. Oui, nous avons réalisé quelque chose de formidable en restant invaincu, mais perdre ces deux finales ferait vraiment mal. »

L’ailier gauche décrit pourtant un groupe qui n’a pas pris le melon : « Dans le vestiaire, on est très calmes. On ne réalise pas vraiment ce qu’il se passe, on est dans notre bulle. » Pour celui qui a choisi la sélection marocaine après avoir joué chez les Bleuets, le succès de Leverkusen doit beaucoup à la cohésion et à la stabilité de l’effectif. « La plupart d’entre nous jouons ensemble depuis trois ou quatre ans, et l’ambiance est incroyable, explique Adli. C’est un plaisir de venir travailler tous les matins et de voir ses amis. » Sans oublier le coach Xabi Alonso, qui a annoncé rester une année supplémentaire : « Il sait que j’ai beaucoup d’énergie et qu’il y a des moments où il faut attaquer et d’autres où il faut rester calme. Avec lui, j’ai beaucoup amélioré mon positionnement et ma lecture du rythme d’un match. »

Rendez-vous ce mercredi et ce samedi face à l’Atalanta et Kaiserslautern pour écrire les deux derniers chapitres.