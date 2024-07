Aubameyang : « Je suis très impatient de voir ce beau pays »

Encore un ambassadeur de choix pour le régime MBS.

Tout juste arrivé en Arabie saoudite contre 9 millions d’euros après une seule saison à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a donné une interview à son nouveau club, Al-Qadsiah, champion de deuxième division et promu en Saudi Pro League.

Une interview dans laquelle il explique être plus que satisfait de son choix financ… sportif, et déjà impliqué : « Je suis vraiment content d’être ici, très excité aussi. Je suis très impatient de rencontrer le staff, l’équipe, les joueurs, de voir ce beau pays aussi. Je pense qu’on peut faire encore mieux que l’année passée, et poursuivre nos progrès. Je veux poursuivre ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, et ma vie, marquer des buts et apporter mon côté show-man. Je veux apporter mon expérience à l’équipe et à mes coéquipiers. »

Assez pour déranger Cristiano Ronaldo au classement des buteurs ?

