Une internationale française signe en Arabie saoudite

S’exposer un peu plus au soleil.

Léa Le Garrec est désormais une joueuse d’Al-Qadsiah. À Fleury depuis 2020, l’internationale française, également passée par le PSG ou Guingamp, quitte l’Hexagone. Un choix osé alors qu’elle avait fait sa place en équipe de France depuis un an et demi, disputant notamment la Coupe du monde 2023. Elle s’est engagée jusqu’en 2025 et portera le numéro 27 avec Al-Qadsiah, quatrième du championnat saoudien la saison passée. Le Garrec, 31 ans, avait déjà connu une première expérience à l’étranger, mais beaucoup moins exotique, à Brighton, en 2019-2020. Le mois dernier, une autre Française, Kheira Hamraoui, avait dit oui à l’Arabie saoudite en rejoignant Al-Shabab.

Entrée, plat, désert.

Arabie saoudite : l’été d’après