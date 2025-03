Arjen Robben recrée à l’identique son but victorieux contre Dortmund en 2013

Ça ne nous rajeunit pas.

En marge des festivités du 125e anniversaire du Bayern Munich, un tournoi des légendes, nommé la Beckenbauer Cup, était organisé au SAP Garden avec d’anciens joueurs de grandes équipes européennes (Bayern Munich, Ajax, Real Madrid, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart et AC Milan). Au cours de celui-ci, une action de jeu a littéralement replongé les fans du Bayern en 2013 : lors de la demi-finale de leur équipe de légendes contre celles de Dortmund, Arjen Robben a inscrit un but qui ressemble étrangement à celui qui avait permis aux Roten de remporter la Ligue des champions douze ans plus tôt.

🇳🇱🥹 Arjen Robben 'recreated' his Wembley goal against Dortmund at the Beckenbauer Cup. 🔙pic.twitter.com/BxNmQaQfnD — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 18, 2025

Bon, le terrain est plus petit, les joueurs moins affûtés et le public moins nombreux, mais la petite ressemblance a grandement amusé les supporters présents. À la fin de cette journée, c’est l’équipe du Bayern Munich qui a remporté ce tournoi, en s’imposant 4-0 face aux légendes du Real Madrid. Au cours de cette compétition de gala, Franck Ribéry a également régalé dans le camp des Rouges, avec un joli but inscrit supplément semelle devant le gardien.

Franck Ribéry rolling back the years! 👣 ⚽️ 🤩 pic.twitter.com/9DlhbRceQu — FC Bayern (@FCBayernEN) March 17, 2025

Si les Bavarois ont eu l’habitude de gâcher la fête, personne n’est parvenu à le faire chez eux.

