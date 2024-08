L'Arabie Saoudite fait la cour à Paulo Dybala

Faute de Vinicius, l’Arabie Saoudite active le plan B.

Une nouvelle star du football européen vers le Golfe ? C’est peut-être le cas avec Paulo Dybala. Le joueur de l’AS Roma fait l’objet d’une cour assidue du club saoudien d’Al-Qadsiah, promu en Saudi Pro League cette saison. Le 1er août dernier, un contrat de 20 millions d’euros par saison avait été proposé au joueur, refusé une semaine après. Mais qu’à cela ne tienne, les dirigeants saoudiens sont revenus à la charge avec une offre améliorée de 25 à 30 millions d’euros par an.

Selon la Gazetta dello Sport, le joueur n’a pas dit oui, mais se laisse le temps de la réflexion. Selon le journal italien, l’agent de l’Argentin était à Rome mardi pour parler avec son client, et cette proposition a sûrement fait partie de l’ordre du jour. Le milieu offensif avait été laissé sur le banc lors du match amical contre Everton samedi dernier, et son entraîneur, Daniele De Rossi, n’avait pas été tendre lorsqu’on lui avait parlé d’un possible départ : « Dybala ? Moi je ne retiens personne, celui qui veut s’en aller est libre de le faire. » Les chemins du football européen et de champion du monde 2022 semblent se séparer, un petit goût amer dans la bouche lorsqu’on se souvient de ses débuts étincelants à la Juventus.

Bientôt un nouveau joyau dans le royaume, tant pis pour nous.

