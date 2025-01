Aubameyang se confie sur l’agression dont il avait été victime à Barcelone

Pierre-Emerick Aubameyang sait aussi défendre.

Dans une longue interview accordée à The Athletic, l’attaquant est revenu sur les moments forts de sa carrière. Parmi ces épisodes les plus marquants, l’international gabonais se souvient de l’agression dont il a été victime avec sa famille en août 2022, à Barcelone.

Plusieurs hommes étaient entrés par effraction dans sa maison, obligeant Aubame à les confronter avec une bouteille d’eau à la main, avant qu’il ne soit frappé avec des gants contenant du métal. Il s’était alors retrouvé avec la mâchoire cassée et plusieurs objets de valeur dérobés. « Un d’entre eux avait une arme et m’a dit : “Juste mets-toi à terre.” J’ai dit : “Non, non, non. Dis-moi ce que tu veux”, raconte-t-il. On a parlé et il m’a dit : “Assieds-toi.” J’ai dit : “Non.” C’est là qu’ils ont commencé à me frapper. »

Des nuits passées sans dormir

Cette agression a affecté la vie de famille et la carrière du joueur. Ses enfants ne pouvaient plus dormir seuls, ou aller à l’école. Lui n’arrivait plus à trouver le sommeil, ce qui a eu des conséquences sur ses performances : « J’ai fait tellement de nuits comme ça : tu ne dors pas du tout, tu penses juste à cette merde. Tu fais des cauchemars. Je suis un gars, si je ne dors pas bien, je ne donnerai pas ce que vous attendez de moi, je ne serai pas à mon top. »

Enfin, le meilleur buteur de la dernière édition de Ligue Europa regrette de ne pas avoir parlé à un « thérapeute ou à un psychologue ». De quoi mettre en avant, une fois de plus, l’importance de la santé mentale dans le monde du football, encore plus après un épisode traumatique comme celui-ci. « Pour être honnête, j’étais perdu », avoue l’attaquant.

Ce qui ne l’a pas empêché de signer à Marseille un an plus tard, heureusement.

