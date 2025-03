Stéphane Moulin cherche du travail

Qui veut être son associé ?

Oh ! Des nouvelles de Stéphane Moulin. L’ancien entraîneur du SCO d’Angers et du Stade Malherbe de Caen s’est entretenu avec L’Équipe. Le natif de Paris, sans poste depuis 2023, a profité de cette visibilité pour faire part de sa disponibilité : « Je pense que j’ai encore quelques belles années à vivre. Je ne suis pas à la retraite ! »

Le curriculum vitae de Stéphane Moulin

Pour les intéressés, Stéphane Moulin a dressé une sorte de CV. Premièrement, le technicien recherche un projet qui va mal, car « on ne peut pas aller dans un endroit où il n’y a que du bon », indique-t-il. « Les contraintes, je les intègre. Mais mettre les atouts de son côté, c’est aussi se donner la possibilité de réussir. » En d’autres termes, il se la joue un peu pompier de service.

Ensuite, Stéphane Moulin fait part de sa polyvalence. Lui qui est catégorisé coach peut se réinventer continuellement : « Si je peux aider le SCO, par n’importe quel moyen, je le ferai. Je suis estampillé coach. Mais je peux aider de toute autre manière », analyse-t-il. Enfin, Stéphane Moulin n’oublie surtout pas de se vendre, et de rappeler haut et fort qui il est : « À Angers, on n’avait pas d’argent. Mais avec Angers, on a battu Monaco, Lyon, Marseille. Non pas parce qu’on était meilleurs, mais parce qu’on avait un collectif extraordinaire. Et ça, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs. »

Et si c’était lui, le successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

