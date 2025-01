Aubameyang rêve de devenir acteur de cinéma

Parce qu’il n’était pas déjà à la retraite ?

Disparu des radars depuis son départ de l’Olympique de Marseille pour le club saoudien d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a donné une longue interview à The Athletic, où il est notamment revenu sur l’agression dont il a été victime avec sa famille en août 2022 à Barcelone. Mais pas que. L’international gabonais a également dévoilé vouloir devenir acteur quand il raccrochera les crampons.

L’attaquant de 35 ans, passé également par Chelsea, Arsenal et Dortmund, prend déjà des cours particuliers, et aurait même trouvé son genre : « Si vous me voyez dans un film trop sérieux… Non, vous n’allez pas le croire. Si c’est une comédie, oui, vous allez le croire. » Il serait loin d’être le premier footballeur à la retraite à opter pour cette voie, puisqu’avant lui plusieurs stars du ballon rond comme Éric Cantona, Zlatan Ibrahimović ou même Zinédine Zidane sont apparues dans les salles obscures. En attendant, l’ancien buteur de l’OM a inscrit 13 pions en 7 rencontres (TCC) avec sa formation, actuellement troisième de la Saudi Pro League, à huit longueurs du leader Al-Ittihad.

Avec son sourire Colgate, sait-on jamais.

