Raúl Asencio confiant par rapport à son procès pour diffusion de pédopornographie

Un parachute Asencionel.

Convoqué avec la sélection espagnole pour la première fois malgré ses ennuis judiciaires, Raúl Asencio n’a pas semblé perturbé. Le joueur de 22 ans formé au Real Madrid a profité des nombreuses blessures dans la défense merengue pour s’y faire une place et enchaîner des performances le menant jusqu’à la Roja. Mais forcément, sa présence en sélection en parallèle des poursuites judiciaires l’accusant d’avoir diffusé des images à caractère pédopornographique concernant une fille de 16 ans pose problème pour certains.

Motivé par la pression du procès

Interrogé par le média espagnol RTVE, le Madrilène se dit « très serein à ce sujet » quant à l’issue de cette histoire qui remonte au mois de juin 2023. Il ajoute par la suite que « c’est une question de temps, j’avance au jour le jour », comparant cette pression judiciaire à celle qu’il peut connaître sur le terrain : « Je suis une personne qui aime la pression et qui est motivé par elle. À Madrid, j’ai l’habitude de ressentir cette pression, ce qui me motive encore plus. »

Oui, c’est étrange comme parallèle.

Un autre petit nouveau dans la liste de l’Espagne, après la blessure d’Íñigo Martínez