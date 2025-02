Un habitué de l’infirmerie madrilène rechute

Médicale est l’hécatombe.

Décidément, l’Autrichien est maudit. David Alaba, revenu d’une blessure l’ayant écarté plus d’un an des terrains, retourne à l’infirmerie pour quelques semaines en raison d’une blessure à l’adducteur. Il va donc rejoindre Eder Militão, Antonio Rüdiger et Dani Carvajal à leurs chers soins. La défense madrilène se retrouve en slip, ou plutôt en Aurélien Tchouaméni, qui devra encore tenir la baraque blanche.

Parte médico de Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Au moins un mois d’absence

À travers un communiqué, le Real partage le minimum syndical : « Après les examens effectués sur notre joueur David Alaba par les services médicaux du Real Madrid, une blessure à l’adducteur de la jambe gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution. » On estime la durée de son absence de 4 à 6 semaines selon évolution. Il va donc être absent pour la double confrontation contre Manchester City qui, lui, a réinvesti à ce poste…

C’est bien d’investir sur la meilleure attaque du monde, mais expliquez à Señor Pérez le principe de défense.

Pas content ? Suspension de l’arbitre du match Espanyol-Real