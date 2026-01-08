Le Real Madrid domine l’Atlético et rejoint le Barça en finale

Parfaitement lancé par un magnifique coup franc de Federico Valverde, le Real Madrid s’est emparé du derby madrilène (1-2) et s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Pas assez tranchant, l’Atlético, qui s’est procuré de nombreuses occasions, pourra regretter son manque d’efficacité dans la zone de vérité.

Atlético 1-2 Real Madrid

Buts : Sørloth (58e) // Valverde (2e) et Rodrygo (55e)

À la suite de la démonstration du FC Barcelone mercredi, le Real Madrid s’est emparé du derby madrilène face à l’Atlético pour rejoindre les Blaugrana en finale de la Supercoupe d’Espagne ce jeudi soir à Djeddah en Arabie saoudite (1-2). Sans se montrer dominants dans le jeu, les hommes de Xabi Alonso se sont montrés adroits devant les cages, contrairement aux Colchoneros.

Un coup de canon de Valverde

Privés de Kylian Mbappé, les Merengues n’ont pas tardé à prendre les commandes de la partie. Chargé d’un coup franc axial aux 30 mètres, le capitaine Federico Valverde ne se pose aucune question et envoie un missile du cou-de-pied pour surprendre Jan Oblak, impuissant (0-1, 2e). Secoués par ce pion précoce, les Colchoneros prennent le contrôle du ballon, mais peinent à se montrer dangereux durant le premier quart d’heure face à des adversaires bien regroupés défensivement. Longtemps en panne d’inspiration, les hommes de Xabi Alonso sont tout près de faire le break, mais Álvaro Carreras bute sur un grand Oblak (29e). Le match s’emballe enfin et c’est désormais au tour d’Alexander Sørloth d’avoir une balle de but, mais l’international norvégien n’arrive pas à tromper Thibaut Courtois, qui claque le ballon de la main droite sous sa barre (33e). Dans la foulée, on retrouve les mêmes protagonistes, mais cette fois, le géant de l’Atlético, parfaitement trouvé par un centre de Connor Gallagher, loupe son coup de casque alors qu’il était seul (35e). Évidemment, la chemise de Simeone est déjà trempée.

IL PEUT SE TAPER LA TÊTE !!!!! 🤯🤯 Mais quel coup franc de Federico Valverde !!! Déjà 1-0 pour le Real Madrid contre l’Atlético ! 🔥 Pour suivre le match > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/bgSLLlv2xb — L'Équipe (@lequipe) January 8, 2026

Griezmann n’a rien pu faire

Déterminé à revenir au score, l’Atlético conserve le même tempo au retour des vestiaires, mais finit par se faire punir : sur une passe lumineuse de Valverde plein axe, Rodrygo se joue de la défense adverse avant de tromper le portier en croisant sa frappe (0-2, 55e). Clinique. Alors que l’on pense les protégés de Simeone au fond du trou, Sørloth, maladroit jusqu’alors, ajuste enfin sa mire et plante un but de la tête (1-2, 58e). Le derby madrilène est relancé et Griezmann est enfin de la partie. Si le Français tente une belle reprise de volée à la 81e, stoppée sans difficulté par Courtois, son influence est trop maigre pour permettre aux siens de revenir à hauteur de leur adversaire du soir. En toute fin de match, Julián Álvarez a la balle de l’égalisation au bout des crampons, mais l’Argentin croise trop sa reprise de volée et voit les rêves de tirs au but s’évaporer (90e+6). Sans briller, le Real Madrid se qualifie pour la finale de cette Supercoupe d’Espagne et affrontera le FC Barcelone, tenant du titre, ce dimanche.

