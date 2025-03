Kylian Mbappé revient sur son absence en équipe de France

Un épisode qui avait créé une petite polémique.

Absent lors des derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé a souhaité refermer ce dossier au micro de TF1. Le capitaine des Bleus est donc revenu sur ce court passage à vide, ce mardi soir : « On a toujours été en contact avec le coach, on en a discuté au téléphone et il est même venu à Madrid. Donc je savais pourquoi, on savait pourquoi je n’étais pas là en novembre. C’était une période difficile, mais je pense que c’était la meilleure décision pour toutes les parties, équipe de France y compris, parce que c’est elle qui prime par-dessus tout. Sur moi, sur le coach et sur tous les joueurs : il n’y a rien de plus important que le maillot bleu. »

« Une carrière professionnelle ou une vie, ce n’est jamais linéaire. Il faut accepter qu’à des moments, vous êtes au top et que vous êtes moins bien à d’autres. Il faut alors se remettre au travail car la situation peut être renversée, et c’est ce qu’il s’est passé », a continué le joueur du Real Madrid, qui a également répondu aux questions concernant la fin de règne de Didier Deschamps et la possible arrivée de Zinédine Zidane. Mais avant toute chose, l’ancien du Paris Saint-Germain a un objectif en tête et un rêve dans son imaginaire : la Coupe du monde 2026, et « être de nouveau champion du monde ».

Rendez-vous dans un peu plus d’un an !

