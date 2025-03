L’incroyable point commun entre Désiré Doué et Didier Deschamps

Pas toujours simple, les présentations.

Nouveauté de la liste de Deschamps pour affronter la Croatie, Désiré Doué a fait son premier passage devant la presse ce mardi. Au moment de savoir quelle a été la teneur de ses premiers échanges avec le sélectionneur, le jeune milieu parisien a d’abord concédé qu’ils n’avaient pas encore eu le temps de papoter, si ce n’est pour cette révélation : « Il m’a dit que j’avais de belles initiales ». DD pour l’un, DD pour l’autre, que des DD dans cette team !

« Je vais essayer de rester Désiré Doué »

Mais ce n’est pas tout ce qu’on a appris lors de cette conférence de presse. Et quand un journaliste fait remarquer que « sur le terrain, vous ressemblez un peu à Neymar, et en dehors, dans votre communication, à Mbappé », le néo-Bleu prend cette comparaison avec recul, sans la rejeter. « Dans les deux cas, c’est très flatteur. Mbappé, c’est l’un des meilleurs du monde aujourd’hui, je suis heureux de le côtoyer ici. On a chacun notre personnalité. Pareil pour Neymar. Je vais essayer de rester Désiré Doué. »

Au-delà, Doué a ses propres références. « L’équipe de France, c’est plus qu’un simple maillot. C’est jouer pour la nation, pour des millions de personnes. Mbappé, c’est celui qui m’a fait rêver en Bleu (rappelant qu’il n’a que 19 ans, NDLR), mais j’ai aussi Zidane, Pogba et plein d’autres… Thierry Henry aussi, mon ancien sélectionneur. »

On sait qui est le premier arrivé et le dernier reparti au media training.

