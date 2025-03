Les raisons de la convocation de Désiré Doué chez les Bleus

Le travail paie !

Didier Deschamps a annoncé sa liste de 24 joueurs pour les quarts de finale de Ligue des nations face à la Croatie. Un petit nouveau fait son entrée dans la liste du sélectionneur français, et il se nomme Désiré Doué. Le Parisien connaît une semaine riche en émotions après avoir marqué le tir au but de la qualification de son club face à Liverpool mardi soir, et en étant convoqué avec l’équipe de France A pour la première fois de sa jeune carrière.

La polyvalence, et l’Euro espoirs comme facteurs déterminants

Au-delà de ses bonnes performances, Didier Deschamps a relevé que le « fait qu’il ne puisse pas participer au championnat d’Europe Espoirs car la Coupe du monde des clubs est prioritaire » a pu jouer en sa faveur. Interrogé par la suite sur le choix de sélectionner Doué plutôt que Maghnes Akliouche ou Rayan Cherki, le double D a expliqué que « sa polyvalence et sa capacité à jouer à beaucoup de postes offensifs, voire au milieu de terrain » ont pu faire pencher la balance. Sur la question de son poste, le sélectionneur voit le Parisien comme un joueur de côté : « Je ne suis pas persuadé que ce soit un joueur axial », a confié DD tout en rappelant qu’il pouvait évoluer au milieu de terrain.

💬 Didier Deschamps sur la présence de Désiré Doué chez les Bleus. « Il a beaucoup progressé, c’est un très jeune joueur, c’est intéressant pour nous » pic.twitter.com/iK3MQcLS8W — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 13, 2025

Comme quoi, la Coupe du monde des clubs peut avoir du bon.