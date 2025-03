Une liste des Bleus avec Désiré Doué et Kylian Mbappé, mais sans N’Golo Kanté

Surprise !

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 Bleus qui pourront prendre part à la double confrontation contre la Croatie en quarts de finale de la Ligue des nations, les 20 et 23 mars prochains, à Split puis à Saint-Denis. Sans surprise, Kylian Mbappé est de retour en équipe de France pour la première fois depuis septembre 2024. Mais le principal événement de cette liste est la première convocation du Parisien Désiré Doué (19 ans), récompensé de ses récentes bonnes performances avec le PSG.

N’Golo Kanté préservé

Quelques changements ont été apportés par rapport à la dernière liste du mois de novembre. Benjamin Pavard est rappelé en défense et remplace numériquement Wesley Fofana. Aurélien Tchouaméni fait également son retour dans la liste des Bleus, aux dépens de N’Golo Kanté, préservé par le staff des Bleus pour un problème musculaire. En attaque, outre le retour de Mbappé et l’arrivée du petit nouveau, peu de changements, si ce n’est Christopher Nkunku, non rappelé par Deschamps.

📋 𝐋𝐚 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐞́𝐞 avec la 1ère convocation pour Desiré Doué ! ⭐️⭐️ RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025

La liste complète :

Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba, Lucas Chevalier.

Défenseurs : William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Theo Hernandez, Jonathan Clauss, Lucas Digne, Benjamin Pavard.

Milieux : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Mattéo Guendouzi, Manu Koné.

Attaquants : Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué.