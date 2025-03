Le PSG a disputé contre Liverpool les premiers tirs au but de son histoire en C1

C’était horrible.

Ce n’est pas le même suspense qu’une finale de Coupe de France. Le PSG a disputé contre Liverpool la première séance de tirs au but de son histoire en Ligue des champions. Pour une place en quarts, Vitinha, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont élancés devant les 3 000 Parisiens présents à Anfield, et ont offert la qualif au PSG.

Les Parisiens disputaient même la deuxième prolongation de leur histoire, dix ans jour pour jour après leur huitième disputé contre Chelsea. Autre stat d’Opta : Paris devient seulement la deuxième équipe française à se qualifier en C1 après une séance de tirs au but, 40 ans après Bordeaux en 1985.

Merci Darwin Núñez, merci Curtis Jones, et merci Gigio Donnarumma, qui écœure encore des Anglais.